Bronisława Kozłowska z Włocławka skończyła sto lat! Zdjęcia

Bronisława Kozłowska z Włocławka otrzymała marszałkowski medal

Bronisława Kozłowska z Włocławka dołączyła do grona osób uhonorowanych Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z jubilatką obchodzącą setne urodziny spotkali się: wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województwa Marek Wojtkowski, a także nowy prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.

Bronisława Kozłowska z Włocławka skończyła sto lat!

„Przebojowa i pełna werwy kobieta prowadzenie domu i wychowywanie dzieci łączyła z pracą zawodową. Entuzjastka mody, do czasu przejścia na emeryturę pracowała w butiku” – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Pani Bronisława Kozłowska urodziła się na podkarpaciu w Ostrowie Tuszowskim. Była jednym z dziewięciorga dzieci Antoniny i Józefa Wytarło. W wieku piętnastu lat została zesłana na roboty przymusowe do niemieckiego gospodarstwa. Mimo trudów pracy w polu, nie wspomina tego czasu z żalem. To tam poznała swojego przyszłego męża – Tadeusza Kozłowskiego. 25 maja 1949 roku wzięli ślub i zamieszkali we Włocławku. Wychowali dwoje dzieci – córkę i syna.