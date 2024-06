Mundurowi zatrzymali kierowcę, który był pijany. Miał prawie 2,2 promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu i stracił prawo jazdy. W czwartek po wytrzeźwieniu, usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to przestępstwo wysoka grzywna, zakaz kierowania oraz do trzech lat pozbawienia wolności - poinformował Marcin Krasucki z KPP Radziejów.