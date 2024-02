Czy będzie dzisiaj padać śnieg we Włocławku? Zobacz, czy dziś (06.02) będzie biało Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Kiedy można spodziewać się śniegu we Włocławku? Czy dzisiaj, 06.02 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym odechciewa się wstawać z łóżka, gdy muszą ubrać zimową kurtkę. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą odgarnąć śnieg z auta. Przekonaj się, jaka będzie pogoda we wtorek we Włocławku. Zobaczysz tu także prognozę na kolejne dni.