Czy będzie jeszcze śnieg we Włocławku 2024? Sprawdź, czy już pora na zmianę opon na letnie Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Kiedy będzie można zmienić opony na letnie we Włocławku? Ile będzie stopni Celsjusza w ciągu 10 najbliższych dni? Sprawdziliśmy aktualne prognozy pogody. Wiosną nigdy nie można być pewnym pogody, dlatego sprawdziliśmy, czy niebawem we Włocławku nie spadnie śnieg. Poniżej znajdziesz listę zakładów wulkanizacyjnych w okolicy. Pamiętaj, że na wymianę opon na letnie, możesz umówić się z wyprzedzeniem. Na wymianę opon we Włocławku może być sporo chętnych, dlatego lepiej umówić się z wyprzedzeniem.