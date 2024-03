Czy dzisiaj będzie padać śnieg we Włocławku (26.03)? Prognoza pogody na dziś i najbliższe dni Redakcja Naszemiasto.pl

Kiedy można spodziewać się śniegu we Włocławku? Czy dzisiaj, 26.03 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. W najtrudniejszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą odgarnąć śnieg z auta. Sprawdź prognozę pogody we wtorek we Włocławku. Od razu sprawdź też prognozę pogody na następne dni.