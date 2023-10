Czy we Włocławku 31.10 można spodziewać się opadów śniegu? Sprawdź, czy dziś lub w najbliższych dniach zawita zima Redakcja Naszemiasto.pl

Śnieg - gdzie i kiedy? Zobacz nasz artykuł na temat szczegółowej prognozy pogody istockphoto.com/yanikap

Kiedy można spodziewać się śniegu we Włocławku? Czy dzisiaj, 31.10 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, inni wzdrygają się na myśl o odgarnianiu śniegu sprzed domu. Najtrudniej mają jednak kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Sprawdź, jaka pogoda będzie we Włocławku we wtorek. Od razu sprawdź też prognozę pogody na następne dni.