Czy we Włocławku będzie jutro padać śnieg? Sprawdź prognozę pogody na 03.01 Redakcja Naszemiasto.pl

Kiedy może spaść śnieg? Dowiesz się z naszego artykułu istockphoto.com/MarianVejcik

Gdzie jutro (02.01) będzie padać śnieg? Czy do Włocławka przyjdzie prawdziwa zima?Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. W najtrudniejszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Sprawdź prognozę pogody we wtorek we Włocławku. Od razu sprawdź też prognozę pogody na następne dni.