Czy we Włocławku kierowcy będą musieli przeprosić się ze skrobaczkami do szyb? Sprawdziliśmy warunki pogodowe ze środy na czwartek Newsroom 360

Czy we Włocławku trzeba będzie jutro skrobać szyby? iStock Getty Images

Czy jutro we Włocławku trzeba będzie skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Szansa na pojawienie się opadów śniegu wynosi 10%, a spodziewana wilgotność powietrza we Włocławku to 75%. Okazuje się, że w nocy ze środy na czwartek możemy spodziewać się -4°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 12 km/h. Mogą więc pojawić się przymrozki. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów we Włocławku.