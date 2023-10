Czy we Włocławku zapowiadany jest jutro śnieg? Zobacz zimową prognozę pogody na jutro (03.10) i najbliższe dni Redakcja Naszemiasto.pl

Czy opady śniegu są możliwe? Sprawdzisz te informacje w naszym artykule istockphoto.com/Евгений Хабаров

Czy jutro (03.10) będzie padać śnieg we Włocławku? Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, inni wzdrygają się na myśl o odgarnianiu śniegu sprzed domu. W najtrudniejszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą zmagać się z błotem pośniegowym. Zobacz, jakiej pogody spodziewać się we wtorek we Włocławku. Sprawdzisz tu także prognozę na kolejne dni.