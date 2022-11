Dachowanie BMW na DK nr 62 w powiecie radziejowskim [zdjęcia]

Stąd apel do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w zimowych warunkach. Wystarczy zmniejszyć prędkość, zwiększyć odstępy pomiędzy autami, aby uniknąć kolizji. Policjanci podkreślają również, dużą rolę właściwego przygotowania pojazdu do drogi. W szczególności ważna jest wymiana opon na zimowe, odśnieżenie szyb. To podstawowe rady, które mogą pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drodze - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.