Dachowanie BMW na Toruńskiej we Włocławku. 22-latek będzie tłumaczył się w sądzie [zdjęcia, wideo]

Zobacz wideo: Moment wypadku BMW na Toruńskiej

Do groźnego zdarzenia doszło w środę 2 listopada 2022 roku na ulicy Toruńskiej (na wysokości salonu Opla). Samochód marki BMW podczas zmiany pasa ruchu uderzył w volkswagena, wypadł z drogi i spadł z nasypu. W BMW jechały 4 młode osoby (od 22 lat do 16), które trafiły do szpitala.