Dachowanie w Brzyszewie w powiecie włocławskim [zdjęcia]

Do kolizji drogowej doszło w poniedziałek przed godziną 18 miejscowości Brzyszewo w gminie Chodecz.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 52-latek, kierujący pojazdem marki SsangYong wskutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie w pole i dachował. Kierujący przewieziony został do szpitala, gdzie pobrano krew do badań na zawartość alkoholu - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.