Dachowanie w powiecie włocławskim. Trzy osoby poszkodowane - śmigłowiec LPR w akcji [zdjęcia]

Na miejscu zdarzenia przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego i policja. Byli też strażacy z OSP KSRG Kłotno, OSP KSRG Świątkowice i PSP JRG2 Włocławek.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, ze 19-letni kierujący pojazdem renault nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem i doszło do wywrócenia się pojazdu - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Sprawa zostanie skierowana do sadu.