Dawid Woliński pochodzący z Włocławka, projektant mody, stylista i juror Top Model TVN tak żyje i podróżuje. Zdjęcia

Dawid Woliński - kim jest?

Dawid Woliński urodził się w 1977 roku we Włocławku. Mieszkał tu do 2000 roku. Ukończył Prywatne Liceum Plastyczne we Włocławku. Później studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w Szkole Projektowania Ubioru i Kostiumu Filmowego w Warszawie.