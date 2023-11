Deinos Sauros – rodzinne warsztaty twórcze w w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- To już kolejne spotkanie z cyklu rodzinnych warsztatów twórczych zorganizowanych w galerii. Zazwyczaj są one organizowane raz w miesiącu. Bawimy się różnymi technikami, różnymi materiałami. Tworzymy ilustracje własnych wyobrażeń i różnych tematów czy postaci. Dzisiejsze warsztaty są o dinozaurach - "Deinos Sauros". Uczestnicy lepią swoje dinozaury - mówiła Małgorzata Jabłońska, Instruktor Oświatowy Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.