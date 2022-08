Derby regionu dla MGKS Kujawiaka Lumac Kowal po wygranej 7:1 z Lubienianką Lubień Kujawski [zdjęcia]

Był to sygnał do gospodarzy, że goście przyjechali do Kowala po komplet punktów. Ale to było tylko postraszenie, bo do głosu doszli podopieczni Rafała Jankowskiego, którzy z minuty na minutę osiągali co raz większą przewagę. W 17 minucie na listę strzelców mógł się wpisać młodzieżowiec Jan Kaźmirski, który z lewej strony pola karnego z ostrego kąta chciał zaskoczyć Miłosza Wojtalika, ale piłka minimalnie minęła poprzeczkę.