Dni Lubrańca 2023 już się rozpoczęły - tak było na Paradzie Młodości [zdjęcia]

- Dni Lubrańca to świetna inicjatywa, by podkreślić, jak ważne są małe ojczyzny, bo każdy z nas jest przywiązany do swojej gminy, do swojego powiatu - warto to tym mówić i warto się integrować - mówi Anna Gembicka. - Warto, bo ostatnie lata, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią, były trudne, jeżeli chodzi o więzi społeczne. Dzięki Paradzie Młodości ci najmłodsi, dzieci, uczniowie są nieodłączną częścią świętowania, celebrowania małej ojczyzny.