Dni Włocławka 2024. Tak było na koncercie De Mono. Zobaczcie zdjęcia

De Mono to polski zespół muzyczny, który powstał w 1984 roku. Zespół jest znany głównie z tworzenia muzyki w stylu pop-rock. De Mono zdobyło popularność dzięki wielu przebojom, które stały się hitami na polskiej scenie muzycznej. W skład zespołu wchodzili i wchodzą znani muzycy, ale najbardziej rozpoznawalnym członkiem zespołu jest Andrzej Krzywy, który dołączył do grupy w 1987 roku jako wokalista. Do ich największych przebojów muzycznych należą m.in.: "Statki na niebie", "Znów jesteś ze mną", "Kochać inaczej", "Póki na to czas".