Do składów we Włocławku dojechało pierwszych 75 ton paliwa stałego. Mieszkańcy kupią węgiel po preferencyjnej cenie

Jak będzie wyglądała procedura? Osoby, które zostały powiadomione o możliwości odebrania opału, we wtorek powinny zgłosić się do Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, do kasy na parterze. Po wpłaceniu należności, należy jeszcze udać się do pokoju nr 2 (parter, budynek B). Potem będzie można odebrać opał. Do ceny węgla nie jest doliczony koszt transportu z punktu do danego gospodarstwa domowego. Będzie to dodatkowy koszt ustalany bezpośrednio z danym punktem sprzedaży.