Do Włocławka dotarły cztery elektryczne autobusy MAN. Wiemy, kiedy wyjadą na ulice miasta [zdjęcia]

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek podpisało umowę z firmą MAN Truck&Bus na dostawę jedenastu elektrycznych autobusów pod koniec 2021 roku. Pierwsze cztery pojazdy dotarły do Włocławka z fabryki MAN Bus Starachowice w październiku 2022 roku. Całość zamówienia sfinalizowana zostanie w 2023 roku .

Kiedy nowe autobusy elektryczne pojawią się na ulicach Włocławka?

Autobusy, po jednym ładowaniu, powinny przejechać minimum 300 km. Jednak warto zaznaczyć, że dojechały ze Starachowic do Włocławka (ponad 200 km), zachowując połowę baterii. Ładowanie baterii zajmuje około sześciu godzin.

Nowe autobusy elektryczne, które dotarły do zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku przechodzą procedurę ostatecznego odbioru. Zostały już wyposażone w standardowe dla włocławskiego MPK oprzyrządowanie, a w środę 26 października 2022 roku do Wydziału Komunikacji miał zostać złożony wniosek o rejestrację autobusów.