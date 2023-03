Doda w Love Island do Alicji z Włocławka: To co robisz jest toksyczne. Wideo, zdjęcia

Przypomnijmy, program rozpoczął się 27 lutego 2023. Najbardziej kontrowersyjną uczestniczką jest Alicja Ostrouch z Włocławka. To jej dotyczy większość komentarzy w mediach społecznościowych programu. Niemal wszystkie - ostre, jak sama uczestniczka, która już zasłynęła z uprawiania seksu w kryjówce z programowym partnerem, przeklinania i zarzucanej jej przez komentujących, ale też i niektórych uczestników programu - toksyczności.

Produkcja programu nie mogła nie zareagować na tak ostre komentarze w kierunku głównie Alicji, ale także innych uczestniczek 7. edycji, i ze specjalna misją wysłała do willi - znaną z ciętego języka, ale też trafnych ripost - Dodę. Kiedy fani zobaczyli pierwsze informacje o tym, że popularna piosenkarka wchodzi do willi, cieszyli się "zrobi porządek" i "ustawi dziewczyny do pionu".

Doda pojawiła się w willi w odcinku wtorkowym (14.03.2023) - wystąpiła na scenie w ogrodzie, a w kolejnym odcinku - zaprosiła uczestników do kręgu ognia na przeparowanie. Była to jednak okazja nie tylko do podjęcia decyzji o pozostaniu w dotychczasowej parze lub jej zmianie, ale przede wszystkim - do przeczytania uczestnikom komentarzy widzów o nich samych.