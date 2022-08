Dramatyczne sceny na Zazamczu we Włocławku [zdjęcia]

Do wypadku na torach doszło w piątek 19 sierpnia przed godziną 22 na dworcu Zazamcze we Włocławku.

Poszkodowana natychmiast została przekazana załodze ratownictwa medycznego, która przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas tych działań ratownicy medyczni zabrali kobietę do szpitala we Włocławku.

Na miejscu pracują policjanci. Ruch pociągów jest wstrzymany.

Aktualizacja informacji 22:40**

Na miejscu pracuje kilkunastu policjantów. Dojechał również zastępca komendanta KMP we Włocławku.

Ruch pociągów jest dalej wstrzymany.