Droga Wojewódzkiej 269 z Chodcza do Chocenia będzie zmodernizowana. Zdjęcia

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 z Chodcza do Woli Adamowej była zapowiedziana rok temu.

- Przed rokiem zlecając pierwsze prace przy przebudowie odcinka z Chodcza do Woli Adamowej obiecaliśmy kontynuację inwestycji na tej drodze wojewódzkiej – przypomina marszałek Piotr Całbecki. – Dotrzymujemy słowa. Wkrótce prace rozpoczną się również na odcinku od Woli Adamowej do Chocenia. Przed nami kolejne inwestycje w tej części regionu, m.in. gruntowna przebudowa całej drogi wojewódzkiej nr 268 z Brześcia Kujawskiego do Brzezia pod Włocławkiem.