Dron policjantów z Włocławka znów w akcji. Posypały się mandaty na STOP-ie. Zdjęcia, wideo

Wykorzystanie drona pozwala na skuteczną obserwację zachowań kierowców z powietrza, co jest szczególnie przydatne na skomplikowanych skrzyżowaniach, gdzie trudno o dogodny punkt obserwacyjny z ziemi. Dzięki temu policjanci mogą szybko identyfikować i reagować na wykroczenia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej wKMP we Włocławku.