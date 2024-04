Druhowie OSP Sokołowo zbierają fundusze na sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Podejmują interwencje także we Włocławku. Zdjęcia

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie jest to społeczność tworzona przez ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas by nieść pomoc potrzebującym. Wielu z Was zna naszych druhów osobiście jako sąsiadów, znajomych czy też z akcji ratowniczo-gaśniczych – zaznaczają druhowie z OSP Sokołowo. - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - tak brzmi zawołanie strażackie, któremu każdego dnia jesteśmy wierni. Jeździmy tam, gdzie nikt inny nie pojedzie i wchodzimy w takie miejsca, o których zwykły człowiek by nawet nie pomyślał. Dlatego, żeby mieć tyle samo powrotów, co wyjazdów, potrzebujemy specjalistycznego i bardzo kosztownego sprzętu. Chcemy dalej się rozwijać, aby móc służyć naszej lokalnej społeczności i im się odwdzięczyć za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Dzięki waszej hojności możemy działać skuteczniej i bardziej profesjonalnie.