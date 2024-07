Dwa wypadki, 15 kolizji, 4 nietrzeźwych kierowców na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego zatrzymanych. Zdjęcia

W weekendowy czas na drogach Włocławka i okolic doszło do licznych zdarzeń drogowych, w tym dwóch wypadków, które zakończyły się obrażeniami uczestników. Policjanci zatrzymali również czterech nietrzeźwych kierujących, w tym jednego, który doprowadził do kolizji drogowej. Oprócz tego, trzech kierowców straciło prawa jazdy za nadmierną prędkość. Podsumowanie.

Podczas zakończonego weekendu (5-7.07.2024) na drogach Włocławka miasta i powiatu włocławskiego mundurowi odnotowali 17 zdarzeń drogowych, wśród których dwa okazały się wypadkami drogowymi.

Do pierwszego z nich, w którym uczestniczył rowerzysta, doszło w piątek (5.07.2024) po godzinie 15:30 na ulicy Łubnej we Włocławku. Na miejscu mundurowi wstępnie ustalili, że 61-latek jadący rowerem, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na drogę. Rowerzysta zabrany został do szpitala, gdzie okazało się, że odniósł obrażenia powyżej dni 7. Sprawdzona trzeźwość cyklisty wykazała, że był on trzeźwy.

Do drugiego wypadku doszło tego samego dnia kilka godzin później. Około godziny 19.00 dyżurny został powiadomiony o zderzeniu się dwóch pojazdów w miejscowości Krukowo (gm. Choceń).

Mundurowi wstępnie ustalili, że 20-latka kierując pojazdem peugeot nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi opel, którego kierowca jechał z miejscowości Śmiłowice w kierunku miejscowości Borzymowice - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.

W wyniku zdarzenia pasażer peugeota odniósł obrażenia powyżej dni 7. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Dodatkowo kierująca peugeotem odpowie za prowadzenie pojazdu bez uprawnień i za to wykroczenie może jej grozić kara do 30 tysięcy złotych. Włocławscy policjanci w obu przypadkach prowadzą postępowania w sprawie wypadków, które mają ustalić dokładne przyczyny zdarzeń.

W czasie weekendu zatrzymaliśmy na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Jeden z nich prowadził pojazd mechaniczny i za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Dodatkowo kierowca usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza i został ukarany mandatem karnym za spowodowanie kolizji drogowej. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Jak informuje KMP we Włocławku do zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy doszło w sobotę (6.07.2024) tuż po godzinie 5:00 na ulicy Obwodowej we Włocławku, gdzie spowodował on kolizję drogową z innym pojazdem. Na miejscu mundurowi ustalili, że 20-latek jadąc mazdą ulicą Obwodową podczas manewru wyprzedzania pojazdu Iveco uderzył w jego tył oraz uszkodził znak drogowy. Policjanci sprawdzili trzeźwości obu uczestników i okazało się, że kierowca mazdy miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Po przewiezieniu do komendy 20-latek, w czasie wykonywania czynności do kolizji drogowej, znieważył funkcjonariusza słowami obraźliwymi. Włocławianin trafił do policyjnego aresztu, a na drugi dzień, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości i znieważeniem funkcjonariusza.

Natomiast trzech rowerzystów zatrzymanych przez mundurowych na terenie powiatu włocławskiego za jazdę w stanie nietrzeźwości zostało ukaranych przez policjantów mandatami karnymi w wysokości 2 500 złotych. W każdym przypadku cykliści mieli ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, a niechlubnym rekordzistą okazał się 60-latek zatrzymany w miejscowości Lubraniec.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. W trzech przypadkach kierowcy utracili na najbliższe trzy miesiące prawo jazdy za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. Kontrole prędkości zostały przeprowadzone przez mundurowych na drodze K-91 we Włocławku oraz P-2807C w miejscowości Wieniec Zalesie.

Zmierzona przez policjantów ruchu drogowego prędkość wykazała, że kierowcy pojazdów mercedes, vw i ford na obowiązującej ich „pięćdziesiątce” jechali z prędkością ponad 100 km/h. Za popełnione wykroczenie mundurowi ukarali kierowców mandatem karnym w wysokości 1 500 złotych i zatrzymali im na trzy miesiące prawo jazdy.

