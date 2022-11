Dystrybucja węgla we Włocławku tak będzie wyglądała. Sprzedaż w trzech punktach [adresy]

Wszystko będzie można załatwić w jednym miejscu. Mieszkańcy składają w Urzędzie Miasta we Włocławku wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. Następnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dokonuje ich weryfikacji na podstawie prawa do uzyskania dodatku węglowego.

Złożyliśmy do PGE wszystkie niezbędne informacje dotyczące przystąpienia do dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie. Będziemy Państwa na bieżąco informować o terminie rozpoczęcia sprzedaży - informuje UM Włocławek.

9000 zł dodatku do węgla dla jednego domu. Zobacz, komu przysługuje dopłata do opału

Do dnia 15 listopada 2022 r. wnioski złożyło 706 mieszkańców.

Węgiel będzie kosztował 2 tysiące złotych (brutto) za tonę. Sprzedawany będzie w dwóch asortymentach: ekogroszek i węgiel kamienny.

Po wpłaceniu pieniędzy do kasy Urzędu Miasta Włocławek, osoba uprawniona otrzyma fakturę, z którą uda się do jednego z trzech punktów sprzedaży. Do ceny węgla nie jest doliczony koszt transportu z punktu do danego gospodarstwa domowego. Będzie to dodatkowy koszt ustalany bezpośrednio z danym punktem sprzedaży.