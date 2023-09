Dzień Budowlańca 2023 w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku. Zdjęcia

Przy budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Nowomiejskiej 25 zorganizowano w czwartek Dzień Budowlańca.

- Chcemy pokazać dziś to, czym się zajmujemy, a przede wszystkim produkty i możliwości rzemiosła, jakie czekają na absolwentów klas ósmych - mówi Joanna Wiewiórska, dyrektor ZSB we Włocławku. - To właśnie do nich kierujemy tę imprezę. Być może młodzi ludzie są jeszcze niezorientowani w tym, co chcieliby robić. My chcemy im dać możliwość wyboru. I dlatego są z nami firmy, nauczyciele, można sobie obejrzeć zajęcia praktyczne, by teraz we wrześniu już zasiać ziarno, które wykiełkuje i skieruje ich kroki do naszej szkoły.