Dzień Dziecka 2024. Tak było na przystani przy ul. Płockiej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Zaproszeni na imprezą strażacyz OSP Szpetal Górny zapewnili dzieciakom moc atrakcji. Był wóz strażacki, do którego każdy chętny mógł wsiąść, by poczuć się jak prawdziwy "strażak". Można było również przymierzyć kurtkę i hełm strażacki. Dzieci miały również okazję spróbować swoich sił w celowaniu wodą z węży strażackich do słupków ostrzegawczych. Było bardzo wesoło, zabawnie i mokro.