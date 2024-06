Dzień Dziecka 2024 w CK "Browar B." we Włocławku. Atrakcji nie brakowało. Zdjęcia, wideo

Dzień Dziecka 2024 w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku

W niedzielne przedpołudnie, obchody Dnia Dziecka w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku, rozpoczęły się warsztatami w Interaktywnym Centrum Fajansu-Skarbcu Fajansu, podczas których dzieci miały okazję nauczyć się lepienia figurek z fajansowej gliny. Następnie z ul. Żabiej impreza przeniosła się do "Browaru B." gdzie w godzinach od 15 do 18 na najmłodszych czekały liczne atrakcje.