Dzień Dziecka 2024 w MPK we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia

W wydarzeniu wzięło udział około 45 dzieci z Przedszkola Publicznego nr 26 "Kujawska Przystań" . Jednym z punktów podczas Dnia Dziecka 2024 w MPK we Włocławku programu była wizyta strażaków, którzy przyjechali specjalnym wozem strażackim.

Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska sprzęt używany do ratowania życia i gaszenia pożarów. Najmłodsi mogli przymierzyć hełmy, wsiąść do wozu strażackiego i zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze. Strażacy opowiadali o swojej pracy, pokazując, jak korzystać z różnych urządzeń, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.