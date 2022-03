Dzień Kobiet 2022 w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Znów wystąpi Marcin Czerwiński, tak było ostatnio [zdjęcia]

Czersky przez wielu nazywany prekursorem tej muzyki w Polsce. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów Latino, Reggaeton czy Moombathonowych brzmień. Jest młodym i bardzo kreatywnym artystą. Oprócz tego, że śpiewa, sam komponuje muzykę i jest autorem tekstów do swoich utworów. Komponuje i tworzy również dla innych artystów. Zarówno najnowszy, jak i poprzednie single zapowiadające płytę można usłyszeć w ogólnopolskich stacjach radiowych. Był także jednym z jurorów w popularnym programie TV POLSAT „Śpiewajmy Razem-All Together Now.