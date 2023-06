Edukacja w cyfrowym wymiarze - roboty i VR na konferencji w "Browarze B." we Włocławku [zdjęcia]

- Cały czas czuwamy nad tym, by śledzić nowoczesność - mówi Grażyna Troszczyńska, dyrektor KPCEN. - Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju nowoczesne rozwiązania w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej, która znajduje zastosowanie w edukacji i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Dbamy o to, by każda odsłona tej konferencji była inna. Ta ma wymiar szczególny, bo zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty, a także różnego rodzaju firm, które oferują nowoczesne rozwiązania. Ta nowoczesność edukacyjna, którą zastają nauczyciele w rzeczywistości szkolnej wymaga od nich pewnej elastyczności, wiedzy, dostosowania się.