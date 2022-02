Elif - co będzie w najbliższym odcinku serialu Elif w TVP - streszczenie [online]

Co będzie w 1150 odcinku tureckiego serialu Elif ?

Jülide i Şafak mają poczucie winy, że Emirhan był świadkiem ich kłótni. Postanawiają, że już więcej nie dopuszczą do takiej sytuacji. Kiymet błąka się bez celu. Próbuje zadzwonić do Mahira, ten jednak nie ma już siły na kolejne intrygi matki i nie odbiera telefonu. Od Melek dowiaduje się, co spotkało jego matkę. Hümeyra nie może się doczekać kolacji, na którą przyjadą Melek i Elif. Podekscytowana szykuje ucztę dla domowników. Asli opowiada Birce o wyznaniu Kerema. Birce jest rozczarowana oziębłością przyjaciółki.

Serial Elif, odcinek nr 1151 wyemitowany zostanie w piątek 25 lutego 2022, godz. 14:00 w TVP1.