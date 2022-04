„Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”. Takie atrakcje przygotowano we Włocławku i powiecie włocławskim [zdjęcia]

Ósma edycja akcji „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”

- W tym roku, wobec wyjątkowych wydarzeń na świecie, specjalnie zapraszamy do udziału w turystycznej Eskapadzie naszych gości z Ukrainy. Z myślą o nich część wycieczek będzie tłumaczona na język ukraiński. Życzę wszystkim, żebyśmy pomimo strasznych wydarzeń na świecie, mogli się cieszyć spokojem i pięknem naszego regionu – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba dawnego Banku Gdańskiego we Włocławku zamieniła się w plac budowy [zdjęcia]

W tegoroczne przedsięwzięcie zaangażowało się blisko 60 organizacji, dzięki którym powstała bogata oferta wędrówek po całym regionie. Do wyboru jest ponad sto różnych atrakcji (np. wycieczki, warsztaty, wystawy, rajdy piesze i rowerowe) w 36 miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich nie zabrakło propozycji z Włocławka, powiatu włocławskiego (Brześć Kujawski, Kłóbka) i aleksandrowskiego (Ciechocinek, Łazieniec) oraz Aleksandrowa Kujawskiego .

Taką ofertę przygotowano we Włocławku

We Włocławku bogatą ofertę przygotowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W sobotę 23 kwietnia 2022, w godz. 10-11:30, za symboliczną złotówkę można zwiedzić z przewodnikiem nową wystawę fajansu pn. Włocławski Fajans 1873-1991. Od godz. 12 do 13:30 trwać będą wędrówki etnograficzne. W niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10-11:30 w Muzeum Historii Włocławka zaplanowano „Podróż do przeszłości regionu”, a w godz. 12-13:30 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych Zbiorów Sztuki.