Faktury za ogrzewania z MPEC we Włocławku będą obniżone!

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej we Włocławku nie zabrakło wypowiedzi odnoszących się do nowych taryf za ciepło zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek włocławskiego MPEC-u. Zdaniem Janusza Dębczyńskiego, przewodniczącego klubu radnych PiS, włocławska spółka wyszła przed orkiestrę w sprawie nowej taryfy za ciepło. I gdy rząd zapowiedział zamrożenie cen, we Włocławku była już nowa taryfa. - Rachunki z nowymi stawkami poszły do mieszkańców i trzeba będzie je odkręcać - dowodził Janusz Dębczyński.