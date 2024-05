Festyn Olimpijski 2024 w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku. Gościem - Aneta Szczepańska. Zdjęcia, wideo

-To niecodzienne wydarzenie, mamy w końcu przedsmak igrzysk olimpijskich w Paryżu - powiedział do uczniów Dariusz Pokrywczyński, dyrektor Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku. - Naszą imprezę rozpoczęliśmy symbolicznie z flagą i zniczem olimpijskim. Pamiętać trzeba, że sport to także zabawa. Nie wszyscy zostają mistrzami, nie wszyscy zostają wybitnymi sportowcami. Pamiętać także trzeba, że ideą igrzysk jest stosowanie zasad fair play.