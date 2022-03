Finał konkursu Miss Polonia 2021/22, który miał odbyć się we Włocławku został przesunięty [zdjęcia]

Jak informują na swojej stronie na Facebooku organizatorzy w obliczu aktualnych wydarzeń postanowili zmienić plany.

Z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Teraz całą swoją energię i działania koncentrujemy na niesieniu pomocy - czytamy w specjalnym oświadczeniu. Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim, podziwiamy ich bohaterską postawę i z szacunku do nich wraz z władzami Miasta Włocławek i Telewizją Polską podjęliśmy decyzję o przesunięciu finału Miss Polonia. Nowy termin finału Miss Polonia 2021 / 2022 ogłosimy w najbliższych dniach.

Wtedy dowiemy się kiedy Natalia Gryglewska - Miss Polonia 2020/21 przekaże bursztynową koronę swojej następczyni. Przypomnijmy, iż 20 pięknych finalistek konkursu Miss Polonia 2021/22 już po oficjalnej sesji zdjęciowej.

Organizatorzy konkursu na swojej stronie na Facebooku rozpoczęli prezentację 20 finalistek konkurs.