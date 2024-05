Finał Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 już w niedzielę. Zdjęcia kandydatek

Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 to nie tylko okazja do zdobycia tytułu piękności, ale również szansa na reprezentowanie regionu na szczeblu krajowym. Laureatki mają możliwość udziału w Narodowym Konkursie Piękności Polska Miss, co jest prestiżowym wyróżnieniem i otwiera drzwi do dalszych sukcesów w świecie mody i show-biznesu.