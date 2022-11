Finał WOŚP 2023 we Włocławku. Ruszyła rejestracja wolontariuszy [zdjęcia]

We Włocławku trwa rekrutacja wolontariuszy na 31. Finał WOŚP. Zobaczcie zdjęcia z przygotowań do Finału w 2023 roku oraz zdjęcia z poprzednich edycji.

W 2023 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 31. Finał WOŚP zaplanowano na 29 stycznia 2023 roku. W listopadzie 2022 roku rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy, którzy chcą pomóc w zbiórce środków w czasie Finału. Jak można zostać wolontariuszem WOŚP we Włocławku?

Smaki Kujaw i Pomorza - Sezon 4 odcinek 35:

Trwają przygotowania do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31. Finał WOŚP zaplanowano na 29 stycznia 2023 roku. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi – jeśli dojdzie do zakażenia – mogą doprowadzić do sepsy. Schorzenie może prowadzić nawet do utraty życia. W leczeniu istotna jest szybka diagnostyka.

Warto dodać, że po raz pierwszy w historii Wielkiej Orkiestry zakupione ze zbiórki urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim – zarówno małym, jak i dużym pacjentom - którzy będą potrzebować tego sprzętu. We Włocławku sztab WOŚP już działa. Mieści się w klubie Stara Remiza. Ma nowego szefa - Damiana Olszewskiego. Beata Krajewska - poprzednia szefowa włocławskiego sztabu – nadal działa w sztabie i wspiera Wielką Orkiestrę.

Rejestracja wolontariuszy na 31. Finał WOŚP we Włocławku

Rejestracja wolontariuszy, którzy chcą pomóc w 31. Finale WOŚP – w styczniu 2023 roku, rozpoczęła się 12 listopada 2022 roku. Osoby, które chcą dołączyć do grona wolontariuszy we Włocławku, muszą wejść na stronę www.iwolontariusz.wosp.org.pl. Następnie trzeba się zarejestrować (osoby, które były już wolontariuszami w poprzednich latach – muszą się tylko zalogować). Kolejny krok, to wypełnienie formularza zgłoszeniowego swoimi danymi. Trzeba wybrać sztab #6728 Centrum Kultury Browar B. Włocławek i wysłać zgłoszenie, a potem już tylko czekać na jego akceptację.

Rejestracja wolontariuszy, którzy wspierać będą zbiórkę we Włocławku, rozpoczęła się w czwartek 10 listopada 2022 roku. 48 godzin po ogłoszeniu rekrutacji w bazie było już 50 zgłoszeń. Przypomnijmy, że kwestować mogą nie tylko dorośli, do akcji dołączyć mogą również osoby niepełnoletnie. W ich przypadku wymagana jest jednak zgoda rodziców bądź opiekunów i to oni w czasie Finału WOŚP sprawują opiekę nad wolontariuszem i jego puszką. Wolontariusze mogą także założyć swoje e-skarbonki.