Fryzjer we Włocławku. Strzyżenie dziecięce, ombre, pielęgnacja w sierpniu 2023

Maska do włosów średnioporowatych Hair Balance by ...

Marzysz o efekcie tafli? Maska do laminacji włosów...

Maska do włosów niskoporowatych z linii Hair Balan...

Przy wyborze salonu fryzjerskiego we Włocławku można posiłkować się opiniami znajomych. Warto jednak pamiętać, że wysokie ceny to nie jedyny wyznacznik. Poznaj listę fryzjerów działających we Włocławku.