Gala Krwawy Sport GOLDEN EDITION już w sobotę w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia

Już w sobotę 25 listopada 2023 roku (początek o godzinie 18) w Hali Mistrzów we Włocławku odbędzie się jesienna edycja Gali Krwawy Sport, tym razem pod tytułem GOLDEN EDITION. Nie zabraknie znanych nazwisk. Podajemy szczegóły imprezy.

7 edycja Gali Krwawy Sport - GOLDEN EDITION. Walki na gołe pięści w Hali Mistrzów we Włocławku

Walki na gołe pięści powracają do Włocławka. W ostatnią sobotę listopada (25.11.2023) w Hali Mistrzów we Włocławku podczas 7 edycje Gali Krwawy Sport - GOLDEN EDITION ponownie po przeciwnych stronach klatki staną zawodnicy z samej czołówka polskiego K1.

O takiej możliwości, po dużym sukcesie zorganizowanej wiosną Gali Krwawy Sport Return to the GAME, informował jej organizator - Łukasz Głowacki. Wcześniej tego typu impreza we Włocławku odbyła się w Hali Mistrzów w 2015 roku i była to 54. Gala Profesjonalnej Ligi PL MMA

Krwawy Sport to cykl turniejów walk na gołe pięści w kick-bokserskiej formule K1 hardcore division. To prawdziwy powrót do korzeni, to brutalne walki bez żadnego sprzętu - czytamy na stronach wydarzenia.

Będzie to jak do tej pory najlepsza karta walk od początku naszej federacji. Podczas gali odbędą się dwie walki o pas, 5 super pojedynków i 3 pół-amatorskie walki Karty Wstępnej. To będzie 10 w sumie walk - informują organizatorzy gali.

Podczas Gali Krwawy Sport - GOLDEN EDITION zawodnicy walczyć będą:

Karta Wstępna:

K1 semi pro 93 kg: Mateusz Jereczek vs Kamil Przybyłowski,

K1 semi pro 66 kg: Adam Spychalski vs TBA,

K1 semi pro 81 kg: Krzysztof Kruzel vs TBA. Karta Główna: K1 "Wolna amerykanka": Paweł "Esior" Wróblewski vs Przemysław "Świrek" Müller,

K1 małe rękawice 80kg: Jan Kuczmaja vs Paweł Świeczkowski,

K1 małe rękawice: Arman vs Kamil "Wiking" Janik,

K1 małe rękawice 66kg: Sebastian Decowski vs Jakub Gutkowski,

K1 małe rękawice 80kg: Oliwier Hermanowski vs Emir Mamytov.

Odbędą się również dwie walki o Pas Kategorii Średnie - K1 na gołe pięści podczas której walczyć będą Dariusz "Kojot" Rzepiński kontra Krystian Rosa, a także o Pas Kategorii Open w której zmierzą się - K1 małe rękawice: Łukasz "Zamek" Szmajda kontra Robert Maruszak.

W piątek, 24 listopada 2023 roku, w Centrum Handlowym Wzorcownia odbędzie się oficjalne ważenie zawodników uczestników Gali Krwawy Sport GOLDEN EDITION – walki na gołe pięści. Bilety na galę można zakupić na stronie kupbilecik.pl oraz w sklepach Asura. Ceny biletów 100 zł, 200 zł i 500 złotych.

Zobaczcie zdjęcia zawodników jesiennej Gali Krwawy Sport - GOLDEN EDITION oraz z wiosennej gali Gali Krwawy Sport Return to the GAME we Włocławku (25.03.2023)