Gdzie będzie dzisiaj (09.01) padać śnieg? Sprawdź, czy dzisiaj lub w najbliższych dniach we Włocławku zapowiada się prawdziwa zima Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Gdzie dzisiaj (09.01) będzie padać śnieg? Czy do Włocławka przyjdzie prawdziwa zima?Jedni uwielbiają bitwy na śnieżki, innym odechciewa się wstawać z łóżka, gdy muszą ubrać zimową kurtkę. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Sprawdź, jaka pogoda będzie we Włocławku we wtorek. Sprawdzisz tu także prognozę na kolejne dni.