Gdzie będzie dzisiaj (26.12) padać śnieg? Sprawdź, czy dzisiaj lub w najbliższych dniach we Włocławku zapowiada się prawdziwa zima Redakcja Naszemiasto.pl

Gdzie możemy spodziewać się opadów śniegu? Warto sprawdzić to w naszym artykule istockphoto.com/Polina Strelkova

Kiedy można spodziewać się śniegu we Włocławku? Czy dzisiaj, 26.12 zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym odechciewa się wstawać z łóżka, gdy muszą ubrać zimową kurtkę. Najgorzej mają jednak kierowcy, którzy muszą zmagać się z błotem pośniegowym. Zobacz, jakiej pogody spodziewać się we wtorek we Włocławku. Od razu sprawdź też prognozę pogody na następne dni.