Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Brześciu Kujawskim? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Kąkowa Wola 23, 87-880 Kąkowa Wola numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Guźlin 78A, 87-880 Guźlin numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Stary Brześć 14, 87-880 Stary Brześć numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Szkolna 1, 87-880 Wieniec numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Brzezie 63, 87-880 Brzezie numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Machnacz 15, 87-880 Machnacz numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Konarskiego 63, 87-880 Brześć Kujawski numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.