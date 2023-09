Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Boniewie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Szkolna 32, 87-851 Boniewo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Osiecz Mały 32, 87-851 Osiecz Mały numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Osiecz Wielki 34A, 87-851 Osiecz Wielki numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Lubomin 52, 87-851 Lubomin numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Kaniewo 20, 87-890 Kaniewo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

adres: Otmianowo 9C, 87-851 Otmianowo numer okręgu do Sejmu: 5 numer okręgu do Senatu: 13

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

W jaki sposób oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.