Groźny wypadek. 29-latek nieprzytomny trafił do szpitala we Włocławku [zdjęcia] Paweł Czarniak

Wypadek w miejscowości Przypust. 29-latek był zakleszczony. Z pojazdu uwolnili go strażacy. Mężczyzna nieprzytomny trafił do szpitala we Włocławku.