GTK Gliwice - Anwil Włocławek 62:88 w 28. kolejce EBL. Bezproblemowe piąte z rzędu zwycięstwo

GTK Gliwice - Anwil Włocławek 62:88 (16:22, 15:17, 10:25, 21:24)

GTK: Hinds 18 (1), Put 17 (3), Wiśniewski 9 (1), Dodd 6, 10 zb., Radwański 5 (1) oraz Williams 7 (1), Busz 0. ANWIL: Mathews 16 (3), Dimec 14, Petrasek 13 (1), Bell 8 (2), Łączyński 7 (1), 7 zb., 5 as. oraz Woroniecki 12, Nowakowski 12 (2), Kowalczyk 4 (1), Olesinski 2, Bojanowski 0, Szewczyk 0.

Goście rozpoczęli budowanie przewagi od rzutów z dystansu Mathewsa i Bella (13:7). Włocławianie pozwalali sobie jednak na zbyt wiele ekstrawagancji w ataku i początkowo to nie była znacząca przewaga. Grający w szóstkę gospodarze walczyli ambitnie (22:24 w 13. minucie), ale powoli liczebna przewaga Anwilu dawała o sobie znać. Włocławianie wykorzystywali siłę Dimca pod koszem i po akcjach Słoweńca przewaga urosła do ponad 10 punktów. Wciąż jednak brakowało koncentracji, do przerwy Anwil Włocławek miał 44 procent z gry i 8 strat.