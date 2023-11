Hospicjum Domowe we Włocławku zbiera pieniądze na nowy samochód

- Codzienna praca pielęgniarek to kilkadziesiąt wizyt dziennie - mówi pielęgniarka koordynująca Aneta Kolanowska. - Obejmujemy opieką cały powiat, więc ten samochód jest konieczny. Mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej pacjentów w środowiskach wiejskich. Takie auto to jest nasze narzędzie pracy. Oprócz torby z opatrunkami, zastrzykami ten samochód to jest ogromna potrzeba. A chcemy, by było coraz więcej pielęgniarek, więcej lekarzy, by opieka była naprawdę szeroka. Samochody pozwolą dotrzeć częściej do pacjenta i może zwiększyć liczbę wizyt.