Ile zakażeń koronawirusem we Włocławku 29.03.2022. Sprawdź najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia Newsroom 360

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa we Włocławku. Mamy 15 nowych zakażeń. Dane aktualne na 29.03.2022. Od początku roku we Włocławku wystąpiło 11 591 przypadków zakażeń koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 495.